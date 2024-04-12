Півзахисник "гірників" Тарас Степаненко поки не планує вішати бутси на цвях – поєдинок 23-го туру УПЛ проти Руха (3:1) став ювілейним для капітана.

"500 матчів за кар'єру? Це надихає мене, бо там попереду ще є хлопці... І я маю ще сили грати, головне, щоб здоров'я було.

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Цифри тих, хто попереду мене? Я вже боюся щось планувати, бо щойно починаю, то одразу щось трапляється. Я й 500 матчів не планував зіграти. Просто працюю, йду вперед, а там уже як буде.

Це говорить про те, що я вже достатньо зробив в українському футболі, але завжди кажу собі, що мені важлива не кількість, а те, як я зіграв і що я приніс команді. Я ніколи не гнався за цифрами", – сказав Степаненко у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, за плечима у Тараса 417 поєдинків за Шахтар і 83 гри у складі запорізького Металурга. У топ-3 лідерів за кількістю зіграних матчів входять Олександр Шовковський (638), Даріо Срна (536) і Андрій Пятов (526).

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