"Маємо меседж від нашого головного інвестора про затвердження бюджету на прийдешній рік. Всі команди зі структури Ворскли матимуть повноцінне забезпечення та всі умови для реалізації турнірних завдань наступного року. Варто зазначити, що у такий важкий час клуб за підтримки нашого почесного президента Костянтина Жеваго має змогу повноцінно жити й розвиватися.

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Жіноча команда вперше в історії виступила в Лізі чемпіонів, зупинившись лише за крок до групового етапу. Що стосується чоловіків, то влітку ми втратили майже весь основний склад: Тамм, Ващук, Пуцлін, брати Тіллі, Кане, Якубу, Пешіч, Ранжел. І навіть попри це завдяки патріотам-українцям у клубі змогли гідно представити країну в єврокубках, лише за сумою двох зустрічей поступившись міцному клубу з традиціями – шведському АІКу. До того ж нам вдалося зберегти практично 100% молодіжної команди, що підживить основу вже найближчим часом.

Ми живемо тут і зараз, повинні орієнтуватися в просторі. Війна накладає важкий відбиток на всіх. Тож доведеться і нам дещо розвантажити відомість. Футболістам, які не стали основними за перше півріччя, клуб не створюватиме перепон у пошуках нових команд. Це дасть шанс проявити себе нашій талановитій молоді.

Нам вдалося активно попрацювати на трансферному ринку влітку. Тому не безпідставно розраховуємо на те, що головному тренеру Віктору Скрипнику вдасться якомога швидше використати весь наявний кадровий потенціал. Нікому зараз легко не буде. Коштовних трансферів також чекати не доводиться. Є бажання підсилити окремі позиції та усебічно сприяти розвитку вихованців", – цитує Лисака сайт полтавців.

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