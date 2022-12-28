"У нас есть месседж от нашего главного инвестора об утверждении бюджета на предстоящий год. Все команды из структуры Ворсклы будут иметь полноценное обеспечение и все условия для реализации турнирных задач в следующем году. Стоит отметить, что в такое тяжелое время клуб при поддержке нашего почетного президента Константина Жеваго имеет возможность полноценно жить и развиваться.

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Женская команда впервые в истории выступила в Лиге чемпионов, остановившись всего в шаге от группового этапа. Что касается мужчин, то летом мы потеряли почти весь основной состав: Тамм, Ващук, Пуцлин, братья Тилли, Кане, Якубу, Пешич, Ранжел. И даже несмотря на это, благодаря патриотам-украинцам в клубе, смогли достойно представить страну в еврокубках, только по сумме двух встреч уступив крепкому клубу с традициями – шведскому АИКу. К тому же нам удалось сохранить практически 100% молодежной команды, что подпитает основу уже в ближайшее время.

Мы живем здесь и сейчас, должны ориентироваться в пространстве. Война накладывает тяжелый отпечаток на всех. Так что придется и нам несколько разгрузить ведомость. Футболистам, не ставшим основными за первое полугодие, клуб не будет создавать препятствий в поисках новых команд. Это даст шанс проявить себя нашей талантливой молодежи.

Нам удалось активно поработать на трансферном рынке летом. Поэтому не без основания рассчитываем на то, что главному тренеру Виктору Скрипнику удастся как можно быстрее использовать весь кадровый потенциал. Никому сейчас просто не будет. Ценных трансферов тоже ждать не приходится. Есть желание усилить отдельные позиции и всемерно способствовать развитию воспитанников", – цитирует Лысака сайт полтавчан .