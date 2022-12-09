"У Ворсклі зараз ситуація – наявність такої "залізної завіси" між тренерським штабом та керівництвом. За моєю інформацією, взагалі немає контакту не те що з Костянтином Жеваго – навіть з Олегом Лисаком (віце-президентом клубу).

Ворскла намагається повернути двох зіркових легіонерів

Керівництво вважає, що вони реально витратили овердофіга грошей, бюджет був збільшений у 1,5 рази, а результату немає – Ворскла лише дев'ята (ділить 7-9 сходинку з Металістом 1925 та Кривбасом, – прим.). А тренери обіцяли, що якщо будуть всі гравці, яких вони хочуть, то команда буде боротися за 2-3 місце.

З точки зору тренерів це виглядає інакше – вони не отримали всіх, кого хотіли б отримати. Вони намагались працювати в довгу, будувати якусь інфраструктуру, піраміду", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, на зимову паузу підопічні Віктора Скрипника пішли на 7-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 18 очок.

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