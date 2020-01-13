Ворскла розірвала контракт з Очігавою

Захисник Зураб Очігава залишився без клубу. Ворскла припинила співпрацю з виконавцем.

Президент Ворскли Роман Черняк повідомив, що клуб розірвав контракт із 24-річним захисником Зурабом Очігавою.

"УЄФА виплатить Ворсклі компенсацію за перенесення матчу з Арсеналом", – президент полтавців Черняк

На офіційному сайті полтавського клубу раніше була інформація, що вихованець київського Динамо виставлений на трансфер.

Нагадаємо, Очігава став гравцем Ворскли в серпні минулого року. Відтоді захисник лише тричі з'являвся у складі полтавців у матчах чемпіонату України.

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