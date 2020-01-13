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Ворскла разорвала контракт с Очигавой

13 января 11:12 137 Читати українською
Ворскла разорвала контракт с Очигавой
Зураб Очигава / фото с открытых источников

Защитник Зураб Очигава остался без клуба. Ворскла прекратила сотрудничество с исполнителем.

Президент Ворсклы Роман Черняк сообщил, что клуб расторг контракт с 24-летним защитником Зурабом Очигавой.

"УЕФА выплатит Ворскле компенсацию за перенос матча с Арсеналом", – президент полтавчан Черняк

На официальном сайте полтавского клуба ранее была информация, что воспитанник киевского Динамо выставлен на трансфер.

Напомним, Очигава стал игроком Ворсклы в августе прошлого года. С тех пор защитник лишь трижды появлялся в составе полтавчан в матчах чемпионата Украины.

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Теги
Ворскла Ворскла Зураб Очигава Зураб Очигава Роман Черняк
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