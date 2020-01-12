"УЄФА виплатить Ворсклі компенсацію за перенесення матчу з Арсеналом", – президент полтавців Черняк

Президент Ворскли Роман Черняк заявив, що полтавський клуб очікує на грошову компенсацію від УЄФА за перенесення матчу групового етапу Ліги Європи 2018/19 проти Арсенала.

"У Ворскли є дуже великі перспективи. У минулому році ми зробили ставку не на того тренера і втратили дуже багато очок. Але ми вирівняли ситуацію, розрахувалися з усіма боргами. УЄФА має нам ще виплатити компенсацію за перенесення матчу з Арсеналом. Вони 100% заплатять, але це тривала процедура. Сьогодні наші футболісти отримують заробітну плату за рахунок наших спонсорів.

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Ми плануємо взяти близько 6 гравців для посилення складу. Цими людьми займаються головний тренер і селекціонери. Плануємо вириватися з цієї ситуації, вирівняти її в цьому році, а в наступному – боротися за вихід в єврокубки", – поділився Черняк в коментарі Кременчуцькій газеті.

Нагадаємо, Ворскла пішла на зимову перерву на передостанньому місці, маючи в активі 14 пунктів.

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