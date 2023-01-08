Форвард Ворскли Марлісон може залишити полтавську команду, повідомляє Footboom.

Легіонер Ворскли близький до відходу з клубу – його чекають в Європі

25-річний нападник виступає за "зелено-білих" на правах оренди з бразильського Фігейренсе. Угода розрахована до літа 2023 року, однак футболіст може покинути команду вже взимку.

Нагадаємо, Ворскла нині переживає непрості часи: бюджет команди скорочено майже удвічі, а власником команди Костянтином Жеваго серйозно зайнялись правоохоронці – йому загрожує екстрадиція в Україну і судова справа.

До слова, Марлісон у поточному сезоні зіграв за полтавців 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

Рейтинг найбагатших українців: Ахметов втратив майже 10 мільярдів доларів, Ярославський і Коломойський здають позиції