Напередодні суд у Франції переніс слухання щодо екстрадиції мільярдера в Україну на 19 січня, а також відпустив його під заставу в 1 мільйон євро, інформує Reuters з посиланням на адвоката Франсуа Зімере.

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Рішення про перенесення справи адвокати й прокурор мотивували недостатньою кількістю часу для підготовки до слухання щодо екстрадиції. Сам Жеваго назвав справу проти нього політичною.

"Я прошу вашого дозволу покинути в'язницю. До наступного засідання я зроблю все, що ви просили. Я вперше у вʼязниці. Я не робив тих речей, у яких мене звинувачують у цій справі. Я не заслуговую цього", – заявив почесний президент Ворскли.

Нагадаємо, Жеваго підозрюють у розтраті $113 мільйонів коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку. Бізнесмена затримали у Франції перед Новим роком.

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