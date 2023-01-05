Про можливий перехід Зайкова повідомляє видання Fanatik.ro – наступним клубом македонця має стати Універсітатя Крайова.

Новачок СК Дніпро-1 натякнув на ще один трансфер лідера УПЛ

Про трансфер сказав наставник команди Юджин Нього на пресконференції, проте імен не називав. "Можливо вже зовсім скоро в команді з'явиться новий гравець. Я і керівництво клубу знаємо цього футболіста. Він гравець національної збірної, і я сподіваюся, що незабаром він буде з нами".

Зазначимо, що у першій частині сезону Зайков провів за Ворсклу 16 матчів у всіх турнірах. Результативними діями він не вирізнявся. Його контракт з Ворсклою діє до літа 2024 року, а портал Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро. Джоко є гравцем збірної Північної Македонії та брав участь на Євро-2020.

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