Голкіпер Ворскли Павло Ісенко та представник Зорі Олександр Сапутін потрапили у десятку воротарів U-21 у світі за ігровим досвідом за версією CIES.

Зінченко потрапив у топ-10 найкращих лівих захисників 2023 року

Традиційно для визначення місця гравця у престижному рейтингу портал використовував формулу, яка поєднує рівень чемпіонату та число ігрових хвилин (для аналізу взяли 49 ліг світу, враховуючи другі дивізіони певних країн).

Згідно з нею, рейтинг очолив воротар Тулузи Гійом Рест, який набрав 77,6 бала. Другу сходинку окупував Ісенко з оцінкою 75,8. Замкнув топ-3 голкіпер Чикаго Файр Крістофер Брейді (74,4). Сапутін посів восьмий щабель, набравши 63,5 бала.

Нагадаємо, Ісенко у поточному сезоні провів за Ворсклу 21 матч, в яких пропустив 29 голів (у 7 поєдинках зберіг свої ворота "сухими"). Сапутін у 7 іграх 9 разів витягав сферу з сітки (у 3 зустрічах відстояв "на нуль"). Transfermarkt обох кіперів оцінює у 700 тисяч євро.

Жирона для ще одного українця – недооцінена зірка Руху, доленосна місія Смалійчука