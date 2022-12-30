Українського мільярдера та власника Ворскли Костянтина Жеваго декілька днів тому було заарештовано у Франції і відправлено під варту. Ув'язненого можуть повернути на батьківщину – правоохоронні органи Франції розглядають екстрадиційний запит України про його видачу. Засідання має відбутися 5 січня.

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У Ворсклі вже заявили, що працюватимуть в режимі жорсткої економії – бюджет клубу буде скороче майже на 50%. Тепер стало відомо, що Жеваго вийшов із ради директорів головного спонсора "зелено-білих" – компанії Ferrexpo. "Компанія повідомляє, що пан Жеваго залишає раду директорів Ferrexpo plc. Правління вживає заходів, щоб офіційно задокументувати його відставку", – йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, почесний президент Ворскли підозрюється у розкраданні 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та кредит" через офшорні компанії. З жовтня 2019 року Жеваго оголошено у всеукраїнський розшук, а з липня 2021 року – у міжнародний. За даними журналу Forbes, власник полтавського клубу входить до топ-5 найбагатших людей України – його статки оцінюються в 1,4 мільярда доларів.

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