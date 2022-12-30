Украинский миллиардер и владелец Ворсклы Константин Жеваго несколько дней назад был арестован во Франции и отправлен под стражу. Заключенного могут вернуть на родину – правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче. Заседание должно состояться 5 января.

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В Ворскле уже заявили, что будут работать в режиме жесткой экономии – бюджет клуба будет сокращен почти на 50%. Теперь стало известно, что Жеваго вышел из совета директоров главного спонсора "зелено-белых" – компании Ferrexpo. "Компания сообщает, что господин Жеваго покидает совет директоров Ferrexpo plc. Правление принимает меры, чтобы официально задокументировать его отставку", – говорится в сообщении компании.

Напомним, почетный президент Ворсклы подозревается в хищении 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит". С октября 2019 года Жеваго объявлен во всеукраинский розыск, а с июля 2021-го – в международный. По данным журнала Forbes, владелец полтавского клуба входит в топ-5 самых богатых людей Украины – его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

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