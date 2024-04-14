"Розгромно поступились, і після матчу відбулась серйозна розмова з хлопцями. Повністю беру відповідальність за поразку на себе. Шахтар U-19 не повинен поступатися супернику, який не бореться за найвищі місця в чемпіонаті.

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Ми не реалізували багато гольових моментів. Хоча завжди в тренувальному процесі зосереджуємося на взятті воріт, але не помітив спортивної злості та великого бажання забивати. Крім того, ми погано захищалися, не маємо права пропускати багато м’ячів.

Звісно, можна говорити про відсутність Удода і Дрозда через травми, але це лише відмовки. Пропущені м’ячі – не лише проблема захисту. Недопрацювала вся команда, не проявила шахтарського характеру.

Футболісти Шахтаря U-19 мають розуміти, представниками якого клубу вони є, і щодня працювати на максимум й доводити свою присутність у стартовому складі діями на полі. Попри втрату очок, продовжимо боротися за перше місце юнацької першості", – цитує Бєліка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, після 24-х турів Шахтар U-19 у турнірній таблиці йде на другій сходинці, набравши 53 очки. Від лідера – Динамо – донеччани відстають на 7 пунктів. Ворскла з 29-ма пунктами йде одинадцятою.

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