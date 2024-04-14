Колишній форвард Шахтаря Марсело Морено офіційно оголосив про завершення кар'єри футболіста.

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На початку березня 36-річний гравець підписав короткостроковий контракт з Крузейро (звідки він свого часу за 9 млн євро і перейшов у Шахтар), аби мати можливість на полі попрощатись з футболом.

Очікувалось, що він вийде на декілька хвилин у матчі-відповіді фіналу Ліги Мінейро проти Атлетіко Мінейро, однак цього так і не сталось. Марсело довелось вдовольнитись прощанням з фанатами до початку поєдинку (до слова, гра завершилась поразкою Крузейру (1:3) і за підсумком двох матчів (3:5) трофей завоював Атлетіко).

Нагадаємо, у складі Шахтаря Морено виступав з липня 2008-го по січень 2012 року і вигравав Кубок УЄФА в сезоні 2008/09. Загалом провів за "гірників" 46 матчів, в яких забив 11 голів (також відправлявся в оренди у німецький Вердер та англійський Віган). Зрештою був проданий у Греміо за 6 мільйонів євро.

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