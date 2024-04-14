"Разгромно уступили, и после матча состоялся серьезный разговор с ребятами. Полностью беру ответственность за поражение на себя. Шахтер U-19 не должен уступать сопернику, который не борется за самые высокие места в чемпионате.

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Мы не реализовали много голевых моментов. Хотя всегда в тренировочном процессе сосредотачиваемся на взятии ворот, но не заметил спортивной злости и большого желания забивать. Кроме того, мы плохо защищались, не имеем права пропускать много мячей.

Конечно, можно говорить об отсутствии Удода и Дрозда из-за травм, но это лишь отговорки. Пропущенные мячи – не только проблема защиты. Недоработала вся команда, не проявила шахтерского характера.

Футболисты Шахтера U-19 должны понимать, представителями какого клуба они являются, и ежедневно работать на максимум и доказывать свое присутствие в стартовом составе действиями на поле. Несмотря на потерю очков, продолжим бороться за первое место юношеского первенства", – цитирует Белика официальный сайт "горняков".

Напомним, после 24-х туров Шахтер U-19 в турнирной таблице идет на второй строчке, набрав 53 очка. От лидера – Динамо – дончане отстают на 7 пунктов. Ворскла с 29-ю пунктами идет одиннадцатой.

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