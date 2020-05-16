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Ворскла повернулась до тренувань

16:03 44 Читать на русском
Ворскла повернулась до тренувань
Ворскла / ФК Ворскла

Футболісти полтавського клубу розпочали підготовку до відновлення сезону в УПЛ.

Підопічні Юрія Максимова вийшли з карантину і приступили до тренувального процесу, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

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Серед відсутніх лише двоє легіонерів: Давід Пуцлін і Едін Шехіч повинні прибути в Україні через два дні. У планах Ворскли – робота в режимі одноразових тренувань на заміській базі (бігова робота, вправи на витривалість та координацію, аеробіка і робота з м’ячем).

Нагадаємо, напередодні гравці, тренери та персонал Ворскли пройшли тестування на коронавірус – результати у всіх негативні.

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Теги
Давід Пуцлін Давід Пуцлін коронавірус Ворскла Ворскла Едін Шехіч Едін Шехіч
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