Ворскла повернулась до тренувань

Футболісти полтавського клубу розпочали підготовку до відновлення сезону в УПЛ.

Підопічні Юрія Максимова вийшли з карантину і приступили до тренувального процесу, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

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Серед відсутніх лише двоє легіонерів: Давід Пуцлін і Едін Шехіч повинні прибути в Україні через два дні. У планах Ворскли – робота в режимі одноразових тренувань на заміській базі (бігова робота, вправи на витривалість та координацію, аеробіка і робота з м’ячем).

Нагадаємо, напередодні гравці, тренери та персонал Ворскли пройшли тестування на коронавірус – результати у всіх негативні.

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