Максимов запропонував дограти матчі УПЛ в Полтаві

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов люб'язно запросив клуби чемпіонату України до Полтави.

"Три дні будемо чекати результати, а потім зможемо приступити до групових тренувань. Правда, у вправах плануємо дотримуватися дистанції в 1,5 метра.

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Що стосується варіанту дограти чемпіонат в другій шістці в одному місті, то ми приймемо рішення Прем'єр-ліги. Зі свого боку можемо запросити всі команди зіграти решту матчів в Полтаві. У нас є для цього всі умови", – цитує Максимова Meta-raitings.

Після 23-х турів УПЛ Ворскла розташувалась на 10-й сходинці турнірної таблиці.

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