Ворскла вернулась к тренировкам

Футболисты полтавского клуба начали подготовку к возобновлению сезона в УПЛ.

Подопечные Юрия Максимова вышли из карантина и приступили к тренировочному процессу, сообщает официальный сайт Ворсклы.

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Среди отсутствующих только двое легионеров: Давид Пуцлин и Эдин Шехич должны прибыть в Украину через два дня. В планах Ворсклы – работа в режиме одноразовых тренировок на загородной базе (беговая работа, упражнения на выносливость и координацию, аэробика и работа с мячом).

Напомним, накануне игроки, тренеры и персонал Ворсклы прошли тестирование на коронавирус – результаты у всех отрицательные.

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