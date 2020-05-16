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Ворскла вернулась к тренировкам

16:03 14 Читати українською
Ворскла вернулась к тренировкам
Ворскла / ФК Ворскла

Футболисты полтавского клуба начали подготовку к возобновлению сезона в УПЛ.

Подопечные Юрия Максимова вышли из карантина и приступили к тренировочному процессу, сообщает официальный сайт Ворсклы.

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Среди отсутствующих только двое легионеров: Давид Пуцлин и Эдин Шехич должны прибыть в Украину через два дня. В планах Ворсклы – работа в режиме одноразовых тренировок на загородной базе (беговая работа, упражнения на выносливость и координацию, аэробика и работа с мячом).

Напомним, накануне игроки, тренеры и персонал Ворсклы прошли тестирование на коронавирус – результаты у всех отрицательные.

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Теги
Давид Пуцлин Давид Пуцлин коронавирус Ворскла Ворскла Эдин Шехич Эдин Шехич
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