"Молодь – це все прописано в стратегії, там навіть немає про що говорити, а підписання – однозначно нам потрібно підсилити всі лінії. Ключовими будуть нападники та захисники. Повірте, ми щодня працюємо і знаємо, що вболівальники хвилюються, але нам потрібно два-три футболісти, які підсилять основний склад.

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Тому не буде якогось масового входу, будемо намагатися підписувати гравців, які забезпечать першу одинадцятку. Перспективна молодь – всі є, хлопці залишаються, вони в обоймі, тренуються, набираються досвіду. Вчора зіграли товариську гру з Тихи на стадіоні, де ми будемо приймати суперників у Лізі конференцій. Була задіяна практично вся молодь.

Слава Богу, травмованих не так багато. Є певні проблеми у Володі Чеснакова, але він працює з тренером-реабілітологом, тому там буде все нормально", – поділився Лисак в коментарі Еспресо.

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