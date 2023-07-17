"Молодежь – это все прописано в стратегии, там даже не о чем говорить, а подписания – однозначно нам нужно усилить все линии. Ключевыми будут нападающие и защитники. Поверьте, мы ежедневно работаем и знаем, что болельщики волнуются, но нам нужно два-три футболиста, которые усилят основной состав.

Ворскла потеряет своего главного бомбардира – клуб надеется заработать на аренде

Поэтому не будет какого-то массового входа, будем стараться подписывать игроков, которые обеспечат первую одиннадцатку. Перспективная молодежь – все есть, ребята остаются, они в обойме, тренируются, набираются опыта. Вчера сыграли товарищескую игру с Тихой на стадионе, где мы будем принимать соперников в Лиге конференций. Была задействована практически вся молодежь.

Слава Богу, травмированных не так много. Есть определенные проблемы у Володи Чеснакова, но он работает с тренером-реабилитологом, поэтому там будет все нормально", – поделился Лысак в комментарии Еспресо.

Ингулец в сумасшедшем матче перестрелял Черноморец, Ворскла расписала ничью с польским клубом: спарринги команд УПЛ