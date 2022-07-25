Албанський півзахисник Ардіт Толі виступатиме у Ворсклі, повідомляє Albania Soccer Media.

Ворскла знайшла заміну лідеру, який несподівано покинув клуб – полтавці підписали хавбека європейської збірної

25-річний хавбек з 1 липня перебував без клубу, тому перейшов до табору полтавців у статусі вільного агента. Зазначається, що гравець вже приєднався до команди Віктора Скрипника. Умови та терміни контракту не повідомляються.

Нагадаємо, Толі – вихованець Олімпіакоса. Встиг пограти за грецькі Ханью та Каламату. Останнім клубом Ардіта була албанська Тірана, з якою він став чемпіоном країни (4 асисти у 34 матчах). Тransfermarkt оцінює футболіста у 350 тисяч євро.

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