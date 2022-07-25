Албанский полузащитник Ардит Толи будет выступать в Ворскле, сообщает Albania Soccer Media.

Ворскла нашла замену лидеру, неожиданно покинувшему клуб – полтавчане подписали хавбека европейской сборной

25-летний хавбек с 1 июля находился без клуба, поэтому перешел в лагерь полтавчан в статусе свободного агента. Отмечается, что игрок уже присоединился к команде Виктора Скрипника. Условия и сроки договора не сообщаются.

Напомним, Толи – воспитанник Олимпиакоса. Успел поиграть за греческие Ханью и Каламату. Последним клубом Ардита была албанская Тирана, с которой он стал чемпионом страны (4 ассиста в 34 матчах). Тransfermarkt оценивает футболиста в 350 тысяч евро.

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