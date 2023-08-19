Український форвард Микола Ковталюк продовжить кар'єру у Ворсклі, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Рябоконь прокоментував чутки про можливість замінити Скрипника у Ворсклі: "Готовий до будь-якого амбітного проекту"

За інформацією джерела, 28-річний нападник приєднається до команди Віктора Скрипника взимку – у грудні в Миколи спливає контракт з грузинською Ділою.

Нагадаємо, Ковталюк – вихованець львівського футболу. Розпочинав у Карпатах у 2012 році. В Україні встиг пограти за Маріуполь, Полтаву та київський Арсенал. Виступав також за словацький Земплін, грузинські Колхеті-1913, Динамо Тбілісі та Ділу, корейський Анян, казахські Акжайик і карагандинський Шахтар.

До слова, саме Ковталюк у складі Діли двічі відзначився у воротах Ворскли у кожному з матчів 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій і допоміг вибити її з подальшого розіграшу турніру. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

Що за Діла? Зловісне нагадування про Сталіна, бомбардир із піратського острова і тріо українців – проти Ворскли