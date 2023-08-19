Украинский форвард Николай Ковталюк продолжит карьеру в Ворскле, сообщает инсайдер Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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По информации источника, 28-летний нападающий присоединится к команде Виктора Скрипника зимой – в декабре у Николая истекает контракт с грузинской Дилой.

Напомним, Ковталюк – воспитанник львовского футбола. Начинал в Карпатах в 2012 году. В Украине успел поиграть за Мариуполь, Полтаву и киевский Арсенал. Выступал также за словацкий Земплин, грузинские Колхети-1913, Динамо Тбилиси и Дилу, корейский Анян, казахские Акжайык и карагандинский Шахтер.

К слову, именно Ковталюк в составе Дилы дважды отличился в воротах Ворсклы в каждом из матчей 2-го раунда квалификации Лиги конференций и помог выбить ее из дальнейшего розыгрыша турнира. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

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