"Коли надійде якась пропозиція, то буду розмірковувати, а зараз немає сенсу про щось мріяти та будувати плани. Перш за все, я сподівався на повернення до Десни, зараз я готовий розглянути більш-менш пристойну пропозицію.

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Щодо чуток про Ворсклу... Багато кого розглядають. Чи в курсі я? У чомусь в курсі, у чомусь – ні. Поживемо-побачимо. Одне можу вам сказати точно: Ворскла зі мною не контактувала.

Були розмови з агентами щодо іноземних клубів, але такі варіанти я навіть не розглядаю. Я себе бачу зараз лише в Україні. Найближчим часом я за кордон не поїду. Скажу тільки, що це не чемпіонати топ-п'ятірки. Чи можу погодитися працювати у Першій лізі? Я готовий до будь-якого амбітного проекту", – сказав Рябоконь у коментарі Український футбол.

Нагадаємо, 59-річний тренер очолював Десну з 2012 до 2022 року. Нині Олександр Дмитрович несе службу у лавах ЗСУ.

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