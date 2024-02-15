Ворскла підписала албанського латераля
15:40 - Читать на русском
22-річний правий захисник Сільво Вокррі підписав контракт з полтавською Ворсклою.
Вокррі став гравцем Ворскли, повідомляє офіційний сайт клубу. Термін контракту не розголошують. Албанець виступатиме під 21 номером.
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Сільво – фланговий захисник, який може вийти і у півзахисті. Швидкість, техніка та витривалість – головні чесноти гравця.
Ворскла має багату історію албанських легіонерів. За клуб виступали Арменд Даллку, Дебатік Цуррі та Ахмед Янузі.
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