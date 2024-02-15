Вокррі став гравцем Ворскли, повідомляє офіційний сайт клубу. Термін контракту не розголошують. Албанець виступатиме під 21 номером.

Ворскла повідомила про трансфер легіонера з досвідом виступів у французькій Лізі 1

Сільво – фланговий захисник, який може вийти і у півзахисті. Швидкість, техніка та витривалість – головні чесноти гравця.

Ворскла має багату історію албанських легіонерів. За клуб виступали Арменд Даллку, Дебатік Цуррі та Ахмед Янузі.