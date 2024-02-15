Вокрри стал игроком Ворсклы, сообщает официальный сайт клуба. Срок контракта не разглашается. Албанец будет выступать под 21 номером.

Ворскла сообщила о трансфере легионера с опытом выступлений во французской Лиге 1

Сильво – фланговый защитник, который может выйти и в полузащите. Скорость, техника и выносливость – главные достоинства игрока.

Ворскла имеет богатую историю албанских легионеров. За клуб выступали Арменд Даллку, Дебатик Цурри и Ахмед Янузи.