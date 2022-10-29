Минай підходив до поєдинку, перебуваючи вище за Ворсклу в турнірній таблиці УПЛ. Команда Володимира Шарана набрала 9 очок у 8-ми матчах (10 позиція), а підопічні Віктора Скрипника мали тільки 8 пунктів (12 місце). У минулому турі полтавці відібрали очки в Динамо (втім, у поточному сезоні це не є якимось надто великим досягненням), а закарпатська команда не програвала вже три матчі поспіль, у яких набрала 5 очок. Три поєдинки УПЛ без поразок – рекордна серія в історії клубу.

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Саме Минай почав трохи краще. Вже в дебюті матчу господарі просили пенальті – на їхню думку, м'яч зачепив руку одного із футболістів Ворскли у штрафному. Олександр Омельченко розвів руками. Удар Твердохліба з гострого кута не склав проблем для Різника.

Але забила Ворскла – з першого ж свого моменту. На 19-й хвилині албанець Сефері отримав м'яч у штрафному і влучно пробив у дальній кут. Асист в активі Дениса Олійника, але велика заслуга належить і Владлену Юрченку, який поборовся та розігнав атаку полтавців у центрі поля.

Забитий м'яч додав номінальним господарям упевненості. Пердута подав на лінію воротарського, а Марлісон не дотягнувся до м'яча. Удар Дениса Олійника був дуже невдалим. Нарешті нагадав про себе і Минай – Чеснаков у підкаті заблокував удар Вишневського з меж штрафного. Кутовий, який ледь не завершився голом. Сефері зрізав м'яч у власні ворота, однак диво-сейв Дмитра Різника врятував Ворсклу!

Полтавці ледь не втратили Челядіна, який у підкаті врізався в огорожу і отримав травму. Обійшлося. Перспективний шанс змарнував Твердохліб, який влучив м'ячем собі ж у ногу, а Воробчак головою пробив неточно. Останнім моментом у першому таймі став удар Нємчанінова, який парирував Різник. Саме команда Шарана створила більше шансів до перерви, однак рахунок на табло був за Ворсклою.

На старті другого тайму класний шанс зрівняти рахунок мав Гончар, який не влучив по м'ячу на лінії воротарського. Розплата пройшла на 64-й хвилині. Василь Кравець прострілив у воротарський, а Марлісон заніс м'яч у сітку. 2:0 на користь Ворскли.

Минай міг одразу ж відповісти, однак поперечина зіграла за полтавську команду після удару головою Твердохліба з кількох метрів. Це був останній дійсно гострий момент біля воріт Дмитра Різника. Полтавці впевнено довели гру до перемоги, продемонструвавши класну реалізацію, чого Минаю сьогодні бракувало.

2:0 – Ворскла перервала безвиграшну серію і набрала 11 очок, піднявшись одразу на 4 позиції УПЛ. Тепер підопічні Скрипника посідають 8 місце, але конкуренти, серед яких і Динамо (10 балів) мають матчі в запасі. Минай з 9-ма балами опустився на 11 сходинку.

Скрипник із Ворсклою внизу таблиці – що відбувається і хто винен?