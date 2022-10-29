Минай подходил к поединку, находясь выше Ворсклы в турнирной таблице УПЛ. Команда Владимира Шарана набрала 9 очков в 8-ми матчах (10 позиция), а подопечные Виктора Скрипника имели только 8 пунктов (12 место). В прошлом туре полтавчане отобрали очки у Динамо (впрочем, в текущем сезоне это не является каким-то слишком большим достижением), а закарпатская команда не проигрывала уже три матча подряд, в которых набрала 5 очков. Три поединка УПЛ без поражений – рекордная серия в истории клуба.

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Именно Минай начал получше. Уже в дебюте матча хозяева просили пенальти – по их мнению, мяч задел руку одного из футболистов Ворсклы в штрафной. Александр Омельченко развел руками. Удар Твердохлеба с острого угла не составил проблем для Ризныка.

Но забила Ворскла – с первого же своего момента. На 19-й минуте албанец Сефери получил мяч в штрафной и точно пробил в дальний угол. Ассист в активе Дениса Олейника, но большая заслуга принадлежит и Владлену Юрченко, который поборолся и разогнал атаку полтавчан в центре поля.

Забитый мяч добавил номинальным хозяевам уверенности. Пердута подал на линию вратарской, а Марлисон не дотянулся до мяча. Удар Дениса Олейника был очень неудачным. Наконец напомнил о себе и Минай – Чеснаков в подкате заблокировал удар Вишневского из пределов штрафной. Угловой, едва не завершившийся голом. Сефери срезал мяч в свои ворота, однако чудо-сейв Дмитрия Ризныка спас Ворсклу!

Полтавчане едва не потеряли Челядина, который в подкате врезался в ограждение и получил травму. Обошлось. Перспективный шанс упустил Твердохлеб, попавший мячом себе же в ногу, а Воробчак головой пробил неточно. Последним моментом в первом тайме стал удар Немчанинова, который парировал Ризнык. Именно команда Шарана создала больше шансов до перерыва, однако счет на табло был за Ворсклой.

На старте второго тайма классный шанс сравнять счет имел Гончар, не попавший по мячу на линии вратарской. Расплата прошла на 64-й минуте. Василий Кравец прострелил во вратарский, а Марлисон занес мяч в сетку. 2:0 в пользу Ворсклы.

Минай мог сразу ответить, однако перекладина сыграла за полтавскую команду после удара головой Твердохлеба с нескольких метров. Это был последний острый момент у ворот Дмитрия Ризныка. Полтавчане уверенно довели игру до победы, продемонстрировав классную реализацию, чего Минаю сегодня не хватало.

2:0 – Ворскла прервала безвыигрышную серию и набрала 11 очков, поднявшись сразу на 4 позиции УПЛ. Теперь подопечные Скрипника занимают 8 место, но у конкурентов, среди которых и Динамо (10 баллов), есть матчи в запасе. Минай с 9 баллами опустился на 11 строчку.

Скрипник із Ворсклою внизу таблиці – що відбувається і хто винен?