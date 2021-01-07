Оборонець може продовжити кар'єру у складі Ворскли, повідомляє телеграм-канал Бий-біжи.

Не новачками єдиними – Ворскла попрощалась із захисником

Зазначається, що Семеніхін 6 січня був присутнім на перегляді у полтавській команді. Також, за інформацією ЗМІ, гравець вже покинув розташування Шахтаря.

До слова, Семеніхін є вихованцем донецького клубу, а також викликався до збірної України U-21. Додамо, що Ворскла закінчила першу частину чемпіонату України на 5 місці, відставши від другого Шахтаря всього на 3 очки.

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