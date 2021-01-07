Защитник может продолжить карьеру в составе Ворсклы, сообщает телеграмм-канал Бей-беги.

Не новичками едиными – Ворскла попрощалась с защитником

Отмечается, что Семенихин 6 января присутствовал на просмотре в полтавской команде. Также, по информации СМИ, игрок уже покинул расположение Шахтера.

К слову, Семенихин является воспитанником донецкого клуба, а также вызывался в сборную Украины U-21. Добавим, что Ворскла закончила первую часть чемпионата Украины на 5 месте, оставая от второго Шахтера всего на 3 очка.

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