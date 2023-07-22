Албанський легіонер Ворскли Таулант Сефері продовжить кар'єру в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомляє офіційний сайт полтавців.

Український форвард, який феєрив у Шотландії, може покинути Францію – він підтвердив інтерес від європейського чемпіона

26-річний форвард підписав контракт з місцевим клубом Бані Яс. За нову команду він виступатиме в оренді протягом наступного сезону. Фінансові деталі не розголошуються, однак раніше віце-президент клубу Олег Лисак зазначав, що Таулант отримав розкішну пропозицію, яка також поповнить і клубний бюджет полтавців.

Нагадаємо, Сефері перейшов у Ворсклу в серпні 2022 року. Минулого сезону він з 13-ма голами став найкращим бомбардиром команди. Його контракт з "зелено-білими" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

До слова, Бані Яс попередній чемпіонат ОАЕ завершив на 11-й сходинці турнірної таблиці.

"Аваков штовхався, бився, боровся": карав за перше вилучення в кар’єрі СаШо, вчився з Шевою, зробив унікальний хет-трик