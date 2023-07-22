"Є інтерес, але ще нічого не підписано. Чому Ракув? Це – чемпіон Польщі, зараз відбирається через кваліфікацію у Лігу чемпіонів, це єврокубки. Поки що чекаємо, чекаємо.

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У Польщі така атмосфера, що українець почувається як удома, близький менталітет, загалом усе. З адаптацією, гадаю, проблем не має бути. Плюс українець (Владислав Кочергін, – прим.). В інших європейських командах не було ні українців, ні російськомовних. Наш у команді – це, звичайно, дуже допомагає. Але я ще не знаю, чи складеться", – сказав Кухаревич в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Микола належить французькому Труа, який за підсумками попереднього чемпіонату вилетів з еліти французького футболу у Лігу 2. Український нападник минулий сезон провів на правах оренди в шотландському Хіберніані, де у 15 матчах забив 5 голів. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

До слова, у складі Ракува успішно виступає Владислав Кочергін, а ЗМІ приписують польському клубу інтерес до ще одного нашого земляка – Максима Хланя з Зорі.

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