Албанский легионер Ворсклы Таулант Сефери продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает официальный сайт полтавчан.

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26-летний форвард подписал контракт с местным клубом Бани Яс. За новую команду он будет выступать в аренде в течение следующего сезона. Финансовые детали не разглашаются, однако ранее вице-президент клуба Олег Лысак отмечал, что Таулант получил роскошное предложение, которое также пополнит и клубный бюджет полтавчан.

Напомним, Сефери перешел в Ворсклу в августе 2022 года. В прошлом сезоне он с 13-ю голами стал лучшим бомбардиром команды. Его контракт с "зелено-белыми" действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

К слову, Бани Яс предыдущий чемпионат ОАЭ завершил на 11-й строчке турнирной таблицы.

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