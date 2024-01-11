Ворскла на своєму сайті оголосила розклад спарингів на турецьких зборах. Наразі команда Сергія Долганського визначилась з шістьма суперниками.

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Серед команд, на яких виконувач обов'язків головного тренера тестуватиме своїх підопічних, представники Азербайджану, Казахстану, Косова, Польщі, Південної Кореї та Узбекистану. Ще два слоти – 6 та 15 лютого – поки залишаються вільними.

Список товариських матчів Ворскли станом на сьогодні виглядає наступним чином:

14 січня – Ворскла – Сабах (Азербайджан)

18 січня – Ворскла – Кайсар (Казахстан)

22 січня – Ворскла – Лапі (Косово)

30 січня – Ворскла – Насаф (Узбекстан)

2 лютого – Ворскла – Термаліка Нецеча (Польща)

10 лютого – Ворскла – Канвон (Південна Корея)

Нагадаємо, на зимову паузу Ворскла пішла на 7-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 23 очки.

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