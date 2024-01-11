Ворскла объявила спарринг-партнеров на зимних сборах в Турции
Полтавский клуб продолжает верстать календарь подготовки ко второй части сезона.
Ворскла на своем сайте объявила расписание спаррингов на турецких сборах. Сейчас команда Сергея Долганского определилась с шестью соперниками.
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Среди команд, на которых исполняющий обязанности главного тренера будет тестировать своих подопечных, представители Азербайджана, Казахстана, Косово, Польши, Южной Кореи и Узбекистана. Еще два слота – 6 и 15 февраля – пока остаются свободными.
Список товарищеских матчей Ворсклы по состоянию на сегодня выглядит следующим образом:
14 января – Ворскла – Сабах (Азербайджан)
18 января – Ворскла – Кайсар (Казахстан)
22 января – Ворскла – Лапи (Косово)
30 января – Ворскла – Насаф (Узбекистан)
2 февраля – Ворскла – Термалика Нецеча (Польша)
10 февраля – Ворскла – Канвон (Южная Корея)
Напомним, на зимнюю паузу Ворскла ушла на 7-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 23 очка.
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