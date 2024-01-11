Ворскла на своем сайте объявила расписание спаррингов на турецких сборах. Сейчас команда Сергея Долганского определилась с шестью соперниками.

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Среди команд, на которых исполняющий обязанности главного тренера будет тестировать своих подопечных, представители Азербайджана, Казахстана, Косово, Польши, Южной Кореи и Узбекистана. Еще два слота – 6 и 15 февраля – пока остаются свободными.

Список товарищеских матчей Ворсклы по состоянию на сегодня выглядит следующим образом:

14 января – Ворскла – Сабах (Азербайджан)

18 января – Ворскла – Кайсар (Казахстан)

22 января – Ворскла – Лапи (Косово)

30 января – Ворскла – Насаф (Узбекистан)

2 февраля – Ворскла – Термалика Нецеча (Польша)

10 февраля – Ворскла – Канвон (Южная Корея)

Напомним, на зимнюю паузу Ворскла ушла на 7-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 23 очка.

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