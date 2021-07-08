Ворскла орендувала оборонця Шахтаря Валерія Бондаренко, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Олександрія відпустила чергового гравця, – ЗМІ

Раніше зазначалось, що гравець приєднався до полтавського клубу на літніх зборах. Нагадаємо, Бондаренко належить Шахтарю – його контракт з "гірниками" чинний до кінця 2023 року. Минулий сезон Валерій провів в оренді в Олександрії. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

До слова, Бондаренко став третім новачком Ворскли у літнє міжсезоння – раніше у полтавську команду прийшли Адерінсола Есеола та Андрій Бацула (з яким було підписано попередній контракт).

Ворскла розбила Карпати, Інгулець розпочав болгарські збори з нічиєї: спаринги клубів УПЛ