Товариські матчі

Ворскла – Карпати Л – 4:0

Голи: Чеснаков, 6, Кравчук, 12, 70, Степанюк, 25.

Інгулець – ЦСКА 1948 – 1:1

Голи: Йошков, 24 – Бартуловіч, 33

Ворскла познущалася з чергових львівських Карпат, які спробують свої сили у професіональному футболі. Минула лише половина тайму, а полтавці вже відвантажили супернику три голи. По перерві молодий форвард Данило Кравчук оформив дубль та остаточні 4:0.

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Інгулець розпочав болгарські збори матчем проти ЦСКА 1948. Підопічні Сергія Лавриненка розписали нічию з командою, яка у минулому сезоні посіла п'яту сходинку чемпіонату Болгарії. Все вирішилось у першому таймі – ветеран українського клубу Младен Бартуловіч відповів на гол Йошкова.

Нагадаємо, що УПЛ 2021/22 стартує 25 липня, тому у команд залишається майже три тижні для якісної підготовки до сезону.

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