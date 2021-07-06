Ворскла розбила Карпати, Інгулець розпочав болгарські збори з нічиєї: спаринги клубів УПЛ
Українські клуби продовжують проводити товариські матчі в рамках міжсезонної підготовки.
Товариські матчі
Ворскла – Карпати Л – 4:0
Голи: Чеснаков, 6, Кравчук, 12, 70, Степанюк, 25.
Інгулець – ЦСКА 1948 – 1:1
Голи: Йошков, 24 – Бартуловіч, 33
Ворскла познущалася з чергових львівських Карпат, які спробують свої сили у професіональному футболі. Минула лише половина тайму, а полтавці вже відвантажили супернику три голи. По перерві молодий форвард Данило Кравчук оформив дубль та остаточні 4:0.
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Інгулець розпочав болгарські збори матчем проти ЦСКА 1948. Підопічні Сергія Лавриненка розписали нічию з командою, яка у минулому сезоні посіла п'яту сходинку чемпіонату Болгарії. Все вирішилось у першому таймі – ветеран українського клубу Младен Бартуловіч відповів на гол Йошкова.
Нагадаємо, що УПЛ 2021/22 стартує 25 липня, тому у команд залишається майже три тижні для якісної підготовки до сезону.
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