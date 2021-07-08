Ворскла арендовала защитника Шахтера Валерия Бондаренко, сообщает официальный твиттер клуба.

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Ранее отмечалось, что игрок присоединился к полтавского клуба на летних сборах. Напомним, Бондаренко принадлежит Шахтеру – его контракт с "горняками" действует до конца 2023 года. Прошлый сезон Валерий провел в аренде в Александрии. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

К слову, Бондаренко стал третьим новичком Ворсклы в летнее межсезонье – ранее в полтавскую команду пришли Адеринсола Эсеола и Андрей Бацула (с которым был подписан предварительный контракт).

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