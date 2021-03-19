Полтавська Ворскла не бажає наражати на небезпеку власних вболівальників у матчі 19-го туру УПЛ проти Олімпіка.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосило про рішення провести матч проти Олімпіка без вболівальників.

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Причиною стало збільшення кількості хворих на COVID-19 на Полтавщині, підтримавши запобіжні заходи, які вживає уряд і органи місцевого самоврядування задля запобігання поширенню хвороби у регіоні. При цьому, клуб висловив сподівання побачити вболівальників вже на наступному домашньому поєдинку із Шахтарем.

До слова, Ворскла – Олімпік зустрінуться вже 20 березня, початок о 19:30. Відзначимо, що полтавці посідають п'яте місце з 28 очками, Олімпік з 17 пунктами розташувались на 9 позиції.

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