Шахтар знову програв Ромі (1:2) та вилетів з Ліги Європи. Італійська преса майже не знайшла хороших слів на адресу "гірників", натомість засипає компліментами Паулу Фонсеку.

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Столичне видання, звичайно ж, оспівало успіх Роми на передовиці, протиставивши його невдачі Мілана. CdS підкреслює, хто по-справжньому захищає честь італійського футболу в Європі.

"Місію виконано. Рома обіграла Шахтар дублем Майораля та з гідністю пройшла у чвертьфінал Ліги Європи. Після домашніх 3:0 команда Фонсеки зуміла уникнути недооцінки українців, провівши обережний і безпомилковий матч.

Агресивна та сконцентрована Рома вдало стартувала і завдяки пресингу залишила Шахтарю мінімум простору. Згодом українці взяли гру під контроль і посилили тиск, замкнувши Рому біля воріт. Однак оборона "джаллороссі" добре захищалася та не втрачала концентрації.

На другий тайм Рома повернулася з правильним настроєм і швидко повела в рахунку. Шахтар полохливо побіг вперед в надіях створити подвиг, але Рома прекрасно відпрацювала і закрила гру", – пише CdS.

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"Рома – по-справжньому унікальна: вийшла у чвертьфінал, щоб захищати честь Італії. Фонсека продовжує виступи в ЛЄ, перекривши літній виліт від Севільї в попередньому розіграші. "Джаллороссі" справляють враження команди, яка може стати фаворитом турніру. Навіть у порівнянні з великими командами, які ще в боротьбі: МЮ, Аякс, Арсенал.

Рома заклала фундамент успіху в протистоянні з Шахтарем ще тиждень тому. Це дало змогу вчора зробити акцент на підготовці до важливого матчу з Наполі. Попри відчутні кадрові втрати, Фонсека примудрився ще й дати відпочинок Манчіні, Пеллегріні та Ель Шаараві. Він кинув у бій Майораля, який все і вирішив в Україні.

Як і в першому матчі, Рома виграла завдяки контратакам. Іспанська колонія (у римлян вийшли 5 іспанців) вивела команду Фонсеки в наступний раунд. А от бразильська колонія Каштру (7 бразильців у старті) не показала себе в усій красі", – інформує ще одне римське видання.

Il Romanista: Залишилася тільки Рома

"Інтер вилетів на груповому етапі, Наполі – в 1/16, Юве, Аталанта, Лаціо та Мілан – в 1/8. І тільки команда Фонсеки продовжує боротьбу після двох перемог над Шахтарем. Ключовим став дубль Майораля – він закріпив успіх Роми, яка все контролювала. Римляни подарували букет позитивних вражень. Вперед, магічна Ромо", – піднесено пише профільна газета.

Паулу Фонсека отримав від Il Romanista високу оцінку – 7. "Важливіше було не стільки не пропустити, скільки забити самому. Тренер грамотно чергував фази і не замикався повністю в обороні. За що й отримав винагороду", – хвалять колишнього наставника Шахтаря.

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"Потрібен був кубковий герой – надійний, як швейцарські часи. І Борха Майораль приміряв цю роль, вписавши себе в історію. Саме так, адже його дубль приніс Ромі перемогу та вивів команду в перший чвертьфінал Ліги Європи. Мало того: дубль Майораля в Києві має особливе значення і для нього самого. Іспанський форвард забив у цьому сезоні вже 13 голів – раніше він ніколи не досягав такої позначки.

Шахтар ніби забув, що йому потрібно відігрувати три м'ячі після поразки в Римі. Господарі показали повільний, передбачуваний і подекуди схоластичний футбол. На фоні такої гри час від часу виділялася хіба що ініціатива Соломона. Це ставило Ібаньєса в складні умови та змусило його отримати швидку жовту картку.

План Фонсеки полягав у тому, щоб не давати супернику глибини для атак, а самому скористатися вільним простором на контрвипадах. Шахтар майже ніяк реагував. "Джаллороссі" віддали команді Каштру м'яч, але та так і не спромоглася побудувати щось пристойне", – розносить Шахтар La Gazzetta dello Sport.

Майже всі "гірники" отримали від популярного видання низькі 5 балів. Більше тільки у Додо, Марлоса, Мораєса та Соломона. Ізраїльтянина, до речі, назвали найкращим у складі Шахтаря: "Добре проявив себе в дриблінгу та показав хорошу швидкість. Посадив Ібаньєса на "гірчичник" і створював небезпечні моменти".

Луїша Каштру просто знищили: "Шахтар мав щось робити, але ніхто не помітив зусиль від українців. Повільний і схоластичний футбол" (оцінка – 5). А от Паулу Фонсека навпаки збирає чудові бали (7,5) і компліменти: "Ідеальний план на матч: позбавив Шахтар глибини і розбив у перехідних фазах".

"Всі європейські дороги ведуть в Рим. У сьогоднішніх жеребкуваннях ЛЧ і ЛЄ нам залишається тримати кулаки тільки за Рому. Команда Фонсеки має проблеми в Італії, але в Європі все в порядку: якість гри, індивідуальна техніка, сміливість. Другий вчорашній гол відбиває іспанське єство Роми.

Розкішний матч у Києві робить Фонсеку фаворитом у ключовому протистоянні з Гаттузо за Лігу чемпіонів. Рома готується обіграти першу велику команду в чемпіонаті, але не варто забувати, що вчора римляни також здолали велику команду. Шахтар, який двічі в цьому сезоні переміг Реал, 5 разів виходив у плей-офф ЛЧ за останні 11 років. Ніхто з італійців, крім Юве, не може похвалитися таким. Рома заслужила свій успіх", – додають журналісти GdS.

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