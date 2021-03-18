"У нас в Зорі залишився один лівий захисник. Якщо він травмується, потрібно ризикувати. У мене були швидкість і витривалість, тому тренер мене несподівано поставив на лівий фланг. У нашій системі лівий захисник може бути і лівим вінгером. Зараз мене в команді називають Марсело.

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У минулому сезоні грали проти Шахтаря. Я подивився на дошку зі складом і засмутився, що не був у списку. А потім придивився і побачив, що граю правого захисника. Проти Коноплянки", – сказав Циганікс для Friesch Dagblad.

У нинішньому сезоні УПЛ 23-річний латвієць провів 12 поєдинків.

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