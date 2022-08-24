Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про завершення трансферів одразу двох албанців – Ардіта Толі та Тауланта Сефері.

Ворскла завершує трансфер легіонера – європейський клуб підтвердив домовленість у прощанні з гравцем

Обидва перебрались до України з албанської Тірани. За інформацією Transfermarkt, Толі підписали безкоштовно, а за Сефері заплатили 500 тисяч в євровалюті.

Зазначимо, що Ардіт Толі в минулому сезоні зіграв у 34 матчах за Тірану на позиції опорного півзахисника, записавши до свого активу 4 асисти. Сефері провів минулий сезон у Теуті, де зіграв у 43 матчах та відзначився 18 голами та 10 асистами. Основна його позиція – центральний нападник, але також може зіграти на обох флангах атаки.

Шахтар втратив очки вже на старті сезону, не зумівши обіграти Металіст 1925