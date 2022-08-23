"Дякую, Таулант Сефері. Тірана повідомляє про перехід гравця Тауланта Сефері в український клуб Ворскла і висловлює подяку за внесок гравця та його старанну роботу. Дякую за незліченні емоції та виконану роботу.

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Ти йдеш з Тірани чемпіоном. Клубна футболка завжди буде для тебе рідною. Успіхів у новому клубі. Раді, що ми змогли підкреслити якості чудового гравця, яким ти і є", – йдеться у дописі Тірани в Instagram.

Зазначимо, що минулий сезон Сефері провів у Теуті, де зіграв у 43 матчах та відзначився 18 голами та 10 асистами. Основна його позиція – центральний нападник, але також може зіграти на обох флангах атаки. Трансфер албанця обійдеться Ворсклі в 500 тисяч євро, а контракт розрахований на 3 роки.

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