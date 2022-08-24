Ворскла на своем официальном сайте оголосила про завершення трансферів одразу двох албанців – Ардіта Толі та Тауланта Сефері.

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Оба перебрались в Украину из албанской Тираны. По информации Transfermarkt, Толи подписали бесплатно, а за Сефери заплатили 500 тысяч в евровалюте.

Отметим, что Ардит Толи в прошлом сезоне сыграл в 34 матчах за Тирану на позиции опорного полузащитника, записав в свой актив 4 ассиста. Сефери провел прошлый сезон в Теуте, где сыграл в 43 матчах и отличился 18 голами и 10 ассистами. Основная его позиция – центральный нападающий, но может сыграть на обоих флангах атаки.

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