УПЛ визначила найкращого тренера 3-го туру: його команда – сенсаційний лідер чемпіонату
16:20 - Читать на русском
Прем'єр-ліга назвала ім'я найкращого тренера третього туру чемпіонату України.
завершено
Руслан Степанюк 24’
Давід Пуцлін 52’
24’ Руслан Степанюк
52’ Давід Пуцлін
У голосуванні переміг тренер Ворскли Юрій Максимов, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Шапаренко став найкращим гравцем 3-го туру УПЛ за версією InStat
Наставник полтавців отримав 4,8 бали з 5 можливих та впевнено став найкращим тренером 3-го туру. Його команда здобула перемогу над Олександрією з рахунком 2:0.
До слова, наразі підопічні Максимова беззаперечні лідери чемпіонату – у активі Ворскли 9 очок з 9 можливих.
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