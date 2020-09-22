У голосуванні переміг тренер Ворскли Юрій Максимов, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Шапаренко став найкращим гравцем 3-го туру УПЛ за версією InStat

Наставник полтавців отримав 4,8 бали з 5 можливих та впевнено став найкращим тренером 3-го туру. Його команда здобула перемогу над Олександрією з рахунком 2:0.

До слова, наразі підопічні Максимова беззаперечні лідери чемпіонату – у активі Ворскли 9 очок з 9 можливих.

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