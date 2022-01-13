"17 січня ми збираємось у Полтаві, на нашій базі. Після ретельного медичного обстеження ми полетимо до Туреччини, де пройдуть два навчально-тренувальних збори. Точну дату вильоту незабаром визначимо. На першому зборі ми займатимемося фізичною підготовкою, і тому спарингів не буде.

Ворскла визначилась зі спаринг-партнером на зборах

На другому зборі ми запланували проведення чотирьох контрольних матчів. Хочу, щоб усі наші гравці у добрій формі підійшли до початку зимових зборів та якісно підготувалися до другої частини сезону", – розповів Максимов у інтерв'ю Sportarena.

Додамо, що Ворскла з 33 очками посідає 5 місце у турнірній таблиці, відстаючи від четвертої Зорі на 3 пункти.

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