"17 января мы собираемся в Полтаве на нашей базе. После тщательного медицинского обследования мы полетим в Турцию, где пройдет два учебно-тренировочных сбора. Точную дату вылета вскоре определим. На первом сборе мы будем заниматься физической подготовкой, и потому спаррингов не будет.

Ворскла определилась со спарринг-партнером на сборах

На втором сборе мы запланировали проведение четырех контрольных матчей. Хочу, чтобы все наши игроки в хорошей форме подошли к началу зимних сборов и качественно подготовились ко второй части сезона", – рассказал Максимов в интервью Sportarena.

Добавим, что Ворскла с 33 очками занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от четвертой звезды на 3 пункта.

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