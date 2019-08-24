Ворскла на виїзді розгромила Колос

В рамках матчу-відкриття 4-го туру УПЛ Колос зазнав нищівної поразки від полтавської Ворскли (0:3).

Перший тайм поєдинку пройшов за повної переваги Ворскли. Полтавці одразу встановили контроль над м'ячем, що вилилось у гол вже на 4-й хвилині: Габелок отримав передачу по лівому флангу від Кане та прострілив у штрафний, а Максименко при перехопленні подарував сферу Пердуті – Ігор розстріляв ворота з близької відстані. У наступній атаці Габелок міг додати до напівасисту гол, однак його постріл метрів з 20-ти пройшов поруч зі стійкою. На 14-й же з правого краю карного майданчику пробивав Коломоєць, але і цей удар був неточним.

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Колос нічого цікавішого за серію проходів із падіннями в штрафному у відповідь не створив, однак результатом цих дій стали лише дві жовті картки за симуляцію. Ворскла ж продовжувала тиснути: на 23-й хвилині дальній постріл Луїзао взяв Яшков, на 27-й Коломоєць з дистанції запустив м'яч прямо над поперечкою, а на 35-й Габелок пробив з лінії карного майданчика – і знову Яшков діяв надійно. Зрештою, перший тайм завершився потужним ударом Пердути, але і він не став проблемою для відважного голкіпера Колоса.

По перерві Руслан Костишин посилив атаку Лисенком та своїм сином Денисом, але нічого цікавішого за кілька негострих стандартів та неточний постріл Морозка ковалівці так і не створили. Ворскла ж ледь не у першій небезпечній атаці подвоїла свою перевагу – і як же красиво це вийшло! На 54-й хвилині Коломоєць при спробі замкнути подачу з правого флангу ударом в падінні через себе виконав точний пас вліво на відкритого Пердуту, а той з близької відстані поцілив у дальній нижній кут – 0:2!

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На 60-х хвилинах Ворскла знову сильно притиснула Колос, що вилилось у серію небезпечних атак. Особливо виділявся Коломоєць, який на 68-й хвилині замикав простріл Кане ударом повз ліву стійку, а на 73-й форвард відзначився голом. Він став наслідком прориву Артура: бразилець прорвався на лівий край штрафного та пробив по воротах, а м'яч рикошетом відлетів до Юрія – тому залишалось тільки точно замкнути, що той і зробив. На 79-й же міг прилетіти й четвертий гол – це Кане пробив з дистанції.

Ендшпіль поєдинку пройшов у обопільних атаках, а найкращим моментом став удар Костишина з лінії штрафного над дальньою дев'яткою на 86-й хвилині. Зрештою, фінальний свисток зафіксував "суху" розгромну перемогу Ворскли, якій вдалося набрати сім очок та піднятися на четверту позицію в турнірній таблиці. Колос з такою ж кількістю залікових балів опустився на п'яту.

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